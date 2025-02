Zalewski e De Vrij – Imago

Giovedì si giocherà il recupero tra Fiorentina e Inter, ma i nuovi acquisti non potranno esserci.

Dal 1° dicembre 2024 al 6 febbraio 2025. Due mesi dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove, giovedì sera verrà recuperata al Franchi la partita tra Fiorentina e Inter.

Si ripartirà dal 16° minuto del primo tempo e sul risultato di 0-0, con una rimessa laterale sotto la tribuna coperta. Ma quali giocatori potranno scendere in campo?

Come da regolamento, “nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”.

Dunque non potrà esserci spazio per i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Una regola che influirà sulle scelte di formazione sia di Raffaele Palladino che di Simone Inzaghi.

Fiorentina-Inter, chi non potrà giocare il recupero

La Fiorentina non avrà a disposizione i giocatori che sono stati acquistati in questa sessione di calciomercato: sono Pablo Marì, Michael Folorunsho, Nicolò Zaniolo, Cher Ndour e Nicolas Valentini. A questi vanno aggiunti i giocatori che hanno lasciato Firenze: sono Lucas Martinez Quarta, Michael Kayode, Jonathan Ikoné e Christian Kouamé.

Stesso discorso per l’Inter. Inzaghi non avrà a disposizione il nuovo acquisto Nicola Zalewski, già protagonista nel derby con l’assist per De Vrij nel gol del 1-1.

Denzel Dumfries – Imago

La situazione degli squalificati

C’è poi un’altra variabile, quella delle squalifiche. Nell’ultimo weekend sono stati ammoniti Pietro Comuzzo e Denzel Dumfries: entrambi erano in diffida e riceveranno una giornata di squalifica dal giudice sportivo.

Tuttavia la squalifica non riguarderà la partita di giovedì al Franchi visto che il 1° dicembre non erano squalificati, ma verrà scontata nella sfida di lunedì sera a San Siro.