Le scelte ufficiali dei due allenatori per il recupero della 14^ giornata tra Fiorentina e Inter.

Fiorentina e Inter si ritrovano nuovamente contro sul prato dell’Artemio Franchi per disputare il match di Serie A valido per la quattordicesima giornata.

Si ripartirà dal 17esimo minuto di gioco con una rimessa laterale in favore dell’Inter, momento nel quale il primo dicembre scorso Edoardo Bove ebbe un malore.

Dopo più di due mesi le due squadre arrivano al match in due momenti diversi rispetto a quel periodo. I Viola vengono da due vittorie consecutive contro Lazio e Genoa, i nerazzurri invece dal pareggio arrivato quasi allo scadere contro il Milan.

Di seguito le scelte ufficiali di due allenatori.

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Gudmundsson non sarà nemmeno in panchina a causa di una tonsillite

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in tv

La sfida tra Fiorentina e Inter, valida per il recupero della 14^giornata di Serie A, è in programma giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e in streaming sull’applicazione Sky GO.