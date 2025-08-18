Fiorentina, trattativa per Ilenikhena del Monaco
Trattativa in corso da giorni per Ilenikhena del Monaco: i viola spingono per avere l’ok del classe 2006.
La Fiorentina sta cercando un giocatore offensivo, potrebbe essere un trequartista o una prima punta. Dipenderà molto dall’uscita di Beltran che deve decidere se accettare o meno il CSKA.
Va avanti da giorni la trattativa per George Ilenikhena, attaccante del Monaco. Ci sono stati contatti continui nelle ultime ore.
Il classe 2006 arriverebbe a Firenze in prestito con diritto di riscatto. Altri club vogliono il giocatore ma i viola spingono per avere il suo ok.
Ricordiamo che il Monaco l’aveva pagato 20 milioni di euro comprandolo dall’Anversa.