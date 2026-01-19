Fiorentina, ufficiale Harrison: arriva in prestito con diritto di riscatto

Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Jack Harrison in prestito dal Leeds: il comunicato

La Fiorentina continua a essere attivissima sul mercato. Se si continua a lavorare per portare Fabbian in viola, intanto arriva l’ufficialità di un altro acquisto.

Si tratta di Jack Harrison, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Leeds in Premier League, al termine di una trattativa svelata e raccontata passo passo fin da lunedì 12 gennaio.

Di seguito il comunicato ufficiale del club. “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C“.

“Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton“.

Infine, svelato anche il suo nuovo numero di maglia. “Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17“.