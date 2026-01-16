Fiorentina, Harrison è atterrato in città | FOTO E VIDEO

La Fiorentina accoglie il suo terzo colpo del mercato invernale: Jack Harrison è atterrato all’aeroporto di Firenze.

Jack Harrison è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola, come vi abbiamo raccontato, ha chiuso il terzo colpo di mercato nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio.

L’esterno inglese è atterrato poco fa all’aeroporto di Firenze Peretola. Si tratta del primo passo della sua avventura con la Fiorentina.

Come anticipato, Harrison si trasferisce in viola in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, diventando il terzo acquisto della Fiorentina nel mercato invernale dopo gli arrivi di Brescianini e Solomon.

Di seguito le immagini dell’arrivo del giocatore inglese a Firenze.

Fiorentina, le immagini dell’arrivo di Harrison

