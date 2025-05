L’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato in occasione del match contro il Real Betis, commentando anche il suo futuro

La Fiorentina si prepara ad affrontare un match fondamentale per la stagione. I viola scenderanno in campo per il match di ritorno contro il Real Betis: in palio c’è un posto nella finale di Conference League.

Per la squadra di Palladino sarebbe la seconda terza consecutiva, dopo le ultime due edizioni perse proprio in finale prima con il West Ham e poi con l’Olympiakos. La Fiorentina è chiamata a rimontare lo svantaggio della gara d’andata, finita 2-1 per il Real Betis.

Al Franchi, dunque, i viola cercheranno di ribaltare il match. Tra i possibili protagonisti della semifinale c’è anche Albert Gudmundsson, che ha parlato ai microfoni di Marca in vista della sfida contro il club spagnolo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Le parole di Gudmundsson prima di Fiorentina-Real Betis

Gudmundsson ha cominciato parlando della partita con il Betis: “È la partita più importante della stagione e una delle più grandi della mia carriera. Non sarà facile. Hanno giocatori molto forti che stanno facendo molto bene. All’andata mi ha sorpreso l’ambiente. Non me lo aspettavo ed è stato incredibile. E vedere Isco: come si muove, come gioca di prima… È impressionante. Dobbiamo stare attenti a lui, ha avuto troppo spazio“.

L’attaccante viola ha commentato anche il suo possibile futuro a Firenze: “Se mi piacerebbe rimanere?Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me“.

Nelle scorse settimane, il DS del Genoa Ottolini aveva parlato così di un suo possibile ritorno in rossoblù: “Loro hanno la possibilità di riscattarlo, non l’obbligo. A fine stagione ci vedremo e ne parleremo, se non lo riscattano dal primo luglio tornerà al Genoa“.