Brutte notizie per la Fiorentina: Gudmundsson esce dal campo zoppicando per un problema alla caviglia

Brutte notizie per la Fiorentina. Dopo appena 6 secondi dall’inizio del secondo tempo, Albert Gudmundsson si è scontrato con il granata Emirhan Ilkhan. Il trequartista viola è rimasto a terra toccandosi la caviglia sinistra ed è stato prontamente soccorso dallo staff medico. L’islandese è uscito dal campo zoppicando. Al suo posto è entrato Harrison, che ha servito l’assist a Kean per il gol del 2-1 viola.

Finora, le giocate di Gudmundsson hanno aiutato la Fiorentina a ottenere punti preziosi in ottica salvezza. Nelle prime 21 giornate di campionato il numero 10 ha totalizzato 4 gol e 3 assist.

Al momento, il club viola ha un unico obiettivo: centrare la salvezza. La stagione della Fiorentina è stata complicatissima. Tra la gestione di Stefano Pioli e quella attuale di Paolo Vanoli, il club toscano ha totalizzato 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Al momento, Kean e compagni si trovano al 17^ posto in classifica.