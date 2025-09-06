Arrivano novità sull’infortunio di Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, dopo il problema alla caviglia accusato in nazionale

Prima il gol in nazionale, poi l’apprensione per il problema accusato alla caviglia.

Questo è stato quello che ha vissuto Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, con la sua Islanda nel successo contro l’Azerbaigian.

Il giocatore aveva lasciato il campo anzitempo, per cercare di non aggravare l’infortunio riportato nel corso della gara.

La Fiorentina ha fatto però sapere che il club è in contatto continuo con il giocatore, che al momento è tranquillo e non pare aver riportato nulla di preoccupante. Conferma arrivata anche dal giocatore stessa sui suoi profili social, che rimarrà ancora in nazionale nei prossimi giorni.

Fiorentina, le novità sull’infortunio di Gudmundsson

Possono tirare un sospriro di sollievo dunque i tifosi viola e Stefano Pioli. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante l’infortunio alla cavilgia riportato da Gudmundsson nella gara contro l’Azerbaigian, che aveva costretto l’islandese a uscire dal campo al 69′ minuto, 3 minuti dopo il gol segnato.

Dopo la vittoria per 5-0, nella giornata di sabato 6 settembre il giocatore della Fiorentina ha rassicurato tutti sul suo profilo Instagram con un post, facendo i complimenti alla sua squadra ma soprattutto scrivendo che “la caviglia sta bene“.