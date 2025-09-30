Fiorentina, Gosens: “Mi aspettavo di più da me stesso e da questo inizio di stagione”
Lo sfogo del terzino della Fiorentina, Robin Gosens, sul suo profilo Instagram
la Fiorentina non sta vivendo un buon inizio di stagione. La squadra di Stefano Pioli ha raccolto solo 3 punti in 5 giornate, segnando solo tre reti.
Uno dei giocatori simbolo della squadra, Robin Gosens, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, parlando del suo momento e di quello della squadra.
Le sue parole: “Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione ma ora è inutile chiacchierare, perché i fatti parlano chiaro.”
Poi sulle critiche: “Se anche tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione.”