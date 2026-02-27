Duplice frattura alla mascella per Robin Gosens ma non è necessario uno stop in campo, basterà una protezione adeguata.

Notizia dolceamara per la Fiorentina: nessuno stop per Robin Gosens nonostante l’infortunio rimediato nella sfida di Conference League contro lo Jagiellonia.

Il difensore viola ha riportato una duplice frattura alla mascella e alla parete orbitaria laterale di destra e basterà utilizzare una protezione specifica per scendere in campo, come si legge nel comunicato del club.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici e a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia“, spiega la nota ufficiale.

Infine: “Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione“.