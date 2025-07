Fiorentina, Gosens: “Champions? Abbiamo il potenziale per lottare per questo posto”

Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Dal ritiro con la Fiorentina, passando per la finale di Conference League fino al commento su Gasperini.

Così Robin Gosens, direttamente dal ritiro estivo della Fiorentina, ha parlato della prime settimane di lavoro con i viola: “È stato un bell’inizio. Abbiamo lavorato bene al Viola Park ma anche qui. Sono venuti tanti ragazzi a darci entusiasmo e la consapevolezza che ci aspetta una stagione molto importante“.

Intervistato a Sky Sport, il calciatore tedesco ha poi aggiunto su Stefano Pioli: “Onestamente ci siamo trovati bene dal primo secondo. Lui ama la comunicazione. Questo è un modo di vivere che mi piace molto. Mi fa piacere sentire come stanno i ragazzi per sapere come migliorare l’ambiente“.

E poi sulle competizioni europee commenta: “Posto in Champions? Sappiamo che davanti a noi abbiamo un stagione molto importante anche con i giocatori che sono arrivati. La scorsa stagione con 65 punti abbiamo seguito la strada giusta. Abbiamo il potenziale per lottare per questi posti. Dobbiamo fare una stagione strepitosa. Abbiamo la testa giusta e la voglia di crescere. Con la mentalità corretta possiamo fare una grande stagione. Ho avuto la fortuna di giocare la Champions diversi anni e so quanto vale. Per me ottenere questo risultato è il massimo stimolo“.

Gosens ha poi continuato parlando della delusione della finale di Conference League: “Mi ha bruciato per settimane. Ho due bambini ma anche io sono un bambino che sogna sempre i trofei. La finale della Conference il prossimo anno sarà a Lipsia ed è un sogno per me“.

Infine un commento su Gasperini alla Roma: “Mi ricordo bene il primo ritiro che ho fatto con Gasp. Alla sera non riuscivo a camminare. Alle 20.30 ero già via perché volevo solo dormire tante ore. Non so se è cambiato con gli anni (ride, ndr). È un allenatore davvero forte. Ha una chiara idea di come deve giocare la sua squadra. È un talento che si trova raramente. Sarò per sempre grato a lui perché mi ha fatto crescere in una maniera pazzesca. Mi auguro davvero che possa avere fortuna, successo e risultati importanti con una squadra come la Roma. Come allenatore è un fenomeno“.