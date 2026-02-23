Fiorentina, Goretti: “Partita importante, ma serve equilibrio a prescindere dal risultato”

Roberto Goretti (Credit: Andrea Rosito)

Le parole di Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Pisa

Dare continuità. È questa la speranza in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Como, che oltre a tre punti importanti ha dato alla squadra di Paolo Vanoli grande entusiasmo in vista delle prossime partite.

Kean e compagni oggi hanno una grande occasione per vincere la seconda partita consecutiva, ma l’obiettivo è non sottovalutare il Pisa. A pochi minuti dal calcio d’inizio il dt Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di Dazn, tornando sulle proprie parole di inizio dicembre: “Chiedevo cose molto semplici, era una risposta alle parole che aveva espresso il campo e ai comportamenti dei nostri ragazzi. Da lì abbiamo ricercato equilibrio, professionalità e serietà: niente di particolare“.

Dopodiché, il dirigente viola ha esaltato Vanoli: “È partito da una situazione complessa, è stato bravo e credo si sia fatto apprezzare soprattutto per le sue qualità umane. La partita è importante, serve equilibrio e servirà anche domani qualunque sia il risultato di questa sera”.

E per concludere: “Credo che il mercato sia stato un ulteriore passaggio di questo cambiamento durante questa stagione. Sono arrivati ragazzi in gamba, che avevano la consapevolezza di quella che era la situazione della nostra squadra e ora stanno sicuramente portando energie nuove”.