Le parole di Roberto Goretti prima della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina.

Prima della sfida di Conference League contro il Losanna Roberto Goretti, ds della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Tanti i temi trattati tra cui scelte di formazione, clima in casa viola e soprattutto il prossimo mercato ormai alle porte.

“I giocatori che hanno giocato poco vorranno dimostrare all’allenatore che sta sbagliando a non farli giocare“, ha esordito commentando la formazione.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del direttore sportivo viola.

Fiorentina, le parole di Goretti

Goretti ha continuato parlando dell’aria che si respira in spogliatoio: “Bisogna ritrovare un equilibrio giusto affinché si abbia un obiettivo comune. Si parlava di cosa è stato vissuto e cercavamo di ripercorrerlo all’indietro. Ragionavamo con i dirigenti, i vari staff e i giocatori che a inizio stagione abbiamo vissuto un periodo di “presunzione”, poi lo smarrimento fino a quando siamo arrivati a un momento buio dal quale stiamo cercando di ripartire. È ora di accendere la luce. Ora tutto è decisivo“.

Infine ha concluso parlando del mercato: “Adesso è importante ragionare su questo mese di dicembre consapevoli che arriverà gennaio e la fiorentina dovrà essere pronta. Prima di arrivare lì però il club deve fare uno step interno per arrivare a quel mese“.