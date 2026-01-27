Fiorentina, Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente

Giuseppe B. Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina: la decisione dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la scomparsa del padre Rocco Commisso, il figlio Giuseppe prende il suo posto diventando così presidente della Fiorentina. A comunicarlo una nota ufficiale del club dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione.

La Fiorentina annuncia che “il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager“.

Continua poi: “Giuseppe Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club“.

Ecco le dichiarazioni complete del nuovo presidente viola.

Fiorentina, le parole di Giuseppe B. Commisso

Dopo la nomina Giuseppe B. Commisso ha spiegato: “Per me è un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco“.

E infine: “Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino a oggi“.