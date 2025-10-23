Le parole del direttore generale del club viola a pochi minuti dalla sfida europea

A pochi minuti dalla sfida di Conference League contro il Rapid Vienna, il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato così a Sky Sport: “Lo spogliatoio è uno dei posti dove stiamo meglio in questo momento, perché siamo tra di noi e ci sono confronti. Dobbiamo voltare pagina, partire con una nuova avventura ed essere uniti per cercare di iniziare a svoltare”.

Su Pioli: “Il presidente lo sento tutti i giorni. Anche per lui Pioli è la persona che ci guiderà, ha preso questo impegno insieme a noi con grande entusiasmo. Siamo tutti molto uniti anche in questo”.

Sulla questione stadio: “Purtroppo è una situazione che nasce male. Il presidente voleva fare lo stadio nuovo e non glielo hanno permesso, oggi la Fiorentina si ritrova nella situazione di difficoltà. Con la nuova giunta stiamo dialogando per cercare una soluzione, ma si capisce che siamo in grande ritardo”.

Ferrari ha concluso analizzando il momento della squadra: “Siamo tutti responsabili, da noi ai giocatori. Secondo me è giunto il momento di ripartire con testa alta e un altro spirito. Ognuno deve cercare di dare qualcosa in più perché fino a ora non è bastato”.