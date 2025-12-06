Le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari prima del fischio d’inizio del match tra Sassuolo e Fiorentina.

La Fiorentina insegue la prima vittoria in questo campionato di Serie A e nella trasferta di Reggio Emilia vuole finalmente portarla a casa. Prima del match contro la squadra di Grosso, ha parlato il direttore generale dei viola, Alessandro Ferrari ai microfoni di DAZN.

Il dg ha aperto con un ringraziamento: “Ringraziamo i tifosi perché con loro potremo provare a fare di più. E’ inevitabile che ci siano situazioni legate alla classifica che indispettiscano, il gesto di domenica è stata una dimostrazione d’amore da parte dei ragazzi della curva verso la squadra”.

Ferrari ha proseguito: “Dobbiamo pensare partita dopo partita, parliamo del mercato perché a gennaio vogliamo essere pronti. A gennaio vedremo se metteremo mano alla squadra per fare qualcosa di meglio”.

Infine, ha concluso: “I ragazzi hanno lavorato tanto, credo che siano consapevoli che sia necessario questo”.