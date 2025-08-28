Le parole del direttore generale della Fiorentina prima del ritorno del playoff di Conference League

La Fiorentina è chiamata all’ultimo passo per accedere per la quarta stagione consecutiva alla fase finale della Conference League.

I viola dovranno difendere il 3-0 dell’andata contro il Polissya. Sarà sufficiente anche una sconfitta con due gol di scarto per passare il turno.

Prima della partita, il direttore generale Alessandro Ferrari ha parlato di questo impegno ma non solo ai microfoni di Sky Sport.

Sulla partita ha detto: “Il mister e i ragazzi sono stati molto concentrati e non devono prendere sotto gamba questo impegno. Devono stare concentrati e chiudere“.

Fiorentina, Ferrari: “Comuzzo ha lucidità e calma”

Ma intanto il mercato è ancora aperto e tra le notizie degli ultimi giorni ci sono quelle che riguardano la possibile uscita di Pietro Comuzzo: “Comuzzo gioca. È un ragazzo che ritrova la lucidità e la calma“.

Ferarri ha anche parlato di due obiettivi come Lindelof e Nicolussi Caviglia:

“Stasera dobbiamo pensare a questa partita. Sono due profili validi e giocano in ruoli che potrebbero interessarci“.