Le parole di Ferrari nel prepartita del match della Fiorentina contro la Juventus, in programma alle ore 18 di sabato 22 novembre.

La Fiorentina torna in campo dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo per i ragazzi di Vanoli è quello di ottenere la prima vittoria in campionato, dopo l’ultimo match contro il Genoa in cui è arrivato un pareggio per 2-2.

Nel prepartita della gara ha parlato Ferrari ai microfoni di DAZN.

Il dg ha esordito dichiarando: “Vanoli? Sono state due settimane intese e ha fatto tante doppie di allenamento. Quando ci siamo incontrati con lui ci è piaciuta la voglia di calarsi in una situazione come la nostra e tutta la rabbia da tifare fuori lui e noi“.

Fiorentina, le parole di Ferrari

Il dg viola ha continuato: “I ragazzi erano stanchi perché erano carichi di lavoro. Hanno faticato bene molto consapevoli di cosa stiamo facendo e della situazione. Oggi per noi è la partita. Sarebbe bello ripartire da qui. Sicuramente bisognerà avere una mentalità diversa“.

Infine ha concluso parlando del capitano: “Luca (Ranieri, ndr) per noi è eccezionale. Arriva con tanta fatica e tanta rabbia. Quando era in prestito contro di noi faceva partite pazzesche. Ha modi un po’ rudi ma ha una voglia pazzesca”.