Alessandro Ferrari (imago)

Le parole del Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari sull’esonero di Stefano Pioli e l’arrivo di Paolo Vanoli

Dopo un inizio di campionato complicato e l’esonero di Stefano Pioli, La Fiorentina è pronta a ripartire sotto la guida di Paolo Vanoli.

La classifica vede la Viola attualmente all’ultimo posto con appena 5 punti nelle prime 11 giornate.

Secondo Ferrari il primo obbiettivo sarà sicuramente quella di far ritrovare fiducia e positività al gruppo: “Oggi dobbiamo azzerare tutto, offrendo fiducia e positività alla squadra e, per quanto possibile, riaccendendo un po’ di entusiasmo”.

Vediamo dunque quali sono state le parole di del Direttore Generale della Viola nell’intervista rilasciata a La Repubblica.

Fiorentina, Ferrari: “Abbiamo sbagliato tutti”

Ferrari ha iniziato parlando dell’esonero di Pioli e di un inizio di stagione inaspettato: “Quando abbiamo scelto Pioli eravamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti: allenatore, giocatori e società. Anche le aspettative create erano troppo alte. Probabilmente sarebbe stato meglio fare un passo alla volta”.

Ha poi chiarito la posizione dello spogliatoio e la scelta del nuovo allenatore: “I primi a sentirsi responsabili di questa situazione sono proprio i giocatori. Non vorrei che passasse il messaggio che loro fossero contro Pioli perchè non è assolutamente vero. Vanoli? Ci è subito piaciuta la sua convinzione nel calare in una situazione del genere. Pensiamo che sia la persona giusta per risollevarci”.

Fiorentina, le parole del Direttore Generale Ferrari

Ha poi proseguito l’analisi sulla situazione attuale e sulla paura della retrocessione: “Rialzarsi non sarà sicuramente una cosa immediata. Già a Genova si è visto un leggero cambiamento. Sicuramente queste due settimane di sosta hanno aiutato Vanoli. Paura della retrocessione? Dobbiamo averne. Oggi la classifica è quella e non averla sarebbe sbagliato. L’obiettivo a inizio stagione era quello di portare a casa almeno un trofeo”.

Ferrari ha anche chiarito sulla questione stadio: “In questo momento siamo spettatoti. Preoccupato? Il punto è che noi, che saremo l’unica squadra fruitrice del nuovo stadio, non siamo neanche stati interpellati. Il comune ha fatto di testa sua e ora la Fiorentina sta perdendo un sacco di soldi”.