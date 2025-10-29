Fiorentina, il DG Ferrari: “Ci manca serenità. Il presidente ci è vicino”

Le parole di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, nel pre partita della sfida contro l’Inter

Tutto pronto per il fischio d’inizio della partita tra Inter e Fiorentina.

Nel pre partita, è intervenuto Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, che ha rilasciato dichiarazioni importanti sul momento del club e sulla partita.

“Il presidente ci è sempre vicino, anche oggi ha chiamato due tre ragazzi prima della partita per continuare a far sentire a tutti il proprio appoggio. Noi sappiamo quanto sia vicino a noi, il momento è difficile dobbiamo dare e fare di più“, ha esordito il DG ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni complete a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro i nerazzurri.

Fiorentina, Ferrari: “Ci manca serenità”

Il DG della Fiorentina, poi, ha continuato parlando delle pretese della piazza viola. “Dobbiamo imparare a non accogliere provocazioni che vanno oltre critiche o rabbia ma stare in silenzio e lavorare. È normale che c’è delusione, siamo i primi a esserlo“. Alla squadra di Pioli, infatti, manca ancora la vittoria dopo 8 giornate.

Infine, Ferrari ha concluso: “Cosa va sbloccato? Non lo so ma dobbiamo trovare la strada. Abbiamo una guida esperta che ha tutta la nostra stima che insieme al suo staff sta cercando di indirizzare la squadra. Più di tutti ora ci manca la serenità, la rabbia degli ultimi minuti contro il Bologna può essere uno spunto da cui ripartire“.