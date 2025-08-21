Le parole del direttore generale della Fiorentina prima del playoff di Conference League contro il Polissya

Per la Fiorentina è già tempo inaugurare ufficialmente la nuova stagione, giocando la prima partita ufficiale prima dell’esordio in Serie A contro il Cagliari.

Come ormai d’abitudine, i viola scenderanno in campo contro il Polissya, gara valida per l’andata del playoff per accedere alla fase campionato di Conference League.

Prima della partita, ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale viola Alessandro Ferrari, ha parlato del nuovo corso con Stefano Pioli in panchina: “È una scelta maturata conoscendo la persona, avevamo già avuto modo di collaborare insieme”.

Per poi continuare: “Sapendo quando era felice e contento alla prima telefonata, da lì abbiamo iniziato a dialogare per un obiettivo unico: alzare l’asticella“.

Fiorentina, Ferrari: “Kean? Ci sono state tentazioni, ma sta bene a Firenze”

Sulla Fiorentina che sta nascendo Ferrari ha detto: “Questa è una bella Fiorentina perché ha una base bella importante. Abbiamo tenuto giocatori importanti come De Gea, Moise e Fagioli. Abbiamo aggiunto anche qualità“.

Poi, a proposito di calciomercato, si è soffermato sulla situazione legata al rinnovo di Kean: “Sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli. È la prima persona che ci ha fatto sapere quanto stava bene qui a Firenze. Le tentazioni sono state vere e lì siamo stati tutti bravi“.

Ferrari: “Piccoli? Sforzo importante per alzare l’asticella”

Ferrari ha poi confermato l’imminente arrivo di Piccoli dal Cagliari: “Siamo vicini ad aver finito tutto. Piccoli è un altro giocatore italiano di prospettiva. È un altro sforzo della nostra società per alzare l’asticella. Mercato? La squadra è già una signora squadra. In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto nel bene e nel male. Già oggi comunque siamo messi molto bene“.

Infine, ha concluso parlando della probabile partenza di Beltran: “Con Lucas abbiamo un bellissimo rapporto perché è un ragazzo serio e un professionista perfetto. Anche lui ha maturato la voglia di cimentarsi in altre competizioni, vediamo”.