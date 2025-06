Fiorentina, domani le visite mediche di Jacopo Fazzini

Jacopo Fazzini si prepara all’avventura alla Fiorentina: domani le visite mediche

Jacopo Fazzini si avvicina sempre di più a vestire la maglia della Fiorentina. Il numero 10 dell’Empoli, che nell’ultima stagione ha segnato 4 gol nelle 20 presenze in Serie A, svolgerà domani 25 giugno le visite mediche con i Viola.

Il calciatore classe 2003 si prepara a lasciare gli Azzurri, ma la sua carriera proseguirà dunque in Toscana, questa volta con la maglia della Fiorentina.

Per Fazzini si tratterà della prima esperienza lontano dalla maglia dell’Empoli, essendo il numero 10 un prodotto del settore giovanile. Protagonista della squadra Campione d’Italia Primavera nel 2020/21, in totale ha raccolto 76 presenze in Azzurro, segnando 7 gol e servendo 3 assist.