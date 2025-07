Fiorentina, Fazzini: “Un sogno essere qui, sono tifoso fin da piccolo”

Fazzini con la maglia della Fiorentina (Imago)

Jacopo Fazzini si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina

Sono giorni di novità in casa Fiorentina, dove ha preso il via la nuova era targata Stefano Pioli.

L’allenatore viola si è presentato ai propri nuovi tifosi a inizio settimana, mentre ieri è toccato a Edin Dzeko.

Lo stesso ha infine fatto oggi, venerdì 18 luglio, anche Jacopo Fazzini, il quale ha parlato in conferenza stampa.

Di seguito le parole del centrocampista italiano.

Fiorentina, la conferenza di Fazzini

L’ex Empoli ha esordito dichiarando: “Non avrei mai pensato che il Franchi sarebbe diventato il mio stadio. Io sono tifoso fin da piccolo, dunque ci ho sempre sperato”.

Sul proprio ruolo Fazzini ha detto: “In queste prime sedute sto facendo il trequartista ma il mister vuole che facciamo tante altre cose. Io penso di saper giocare in più zone del campo, a me piace accentrarmi e tentare la giocata“.

Fazzini alle visite mediche con la Fiorentina

“Sono pronto a prendere applausi e fischi”

Non potevano mancare, ovviamente, i ringraziamenti alla propria ex squadra: “Ringrazio l’Empoli per essere qua, appena c’è stata la chiamata della Fiorentina non ho aspettato un secondo, per me è un sogno. Nella passata stagione c’è stato un periodo di difficoltà ma è servito per crescere“.

E per concludere, Fazzini ha dichiarato: “Non ho timori, sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare davanti a questi tifosi. Sono pronto a prendere applausi e fischi, fa parte del nostro lavoro“.