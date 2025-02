Fiorentina, Fagioli: “Tutti vorrebbero fare come Kean. Nazionale? Il mio obiettivo”

L’intervista a Nicolò Fagioli ai microfoni di Sky Sport

Nicolò Fagioli, nuovo arrivo di questa sessione di mercato in casa Fiorentina, è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita calcistica vestendo i colori viola.

In attesa di vederlo in campo, il ragazzo classe 2001 ha parlato ai microfoni di Sky Sport della volontà di vestire la maglia della Fiorentina e la fame di rilanciarsi e di andare a giocare per la sua nuova squadra.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Fiorentina, le dichiarazioni di Fagioli

Fagioli ha iniziato parlando della scelta di cambiare squadra: “Perché la Fiorentina? La società mi ha voluto fortemente e per fortuna le parti si sono trovate fino all’ultimo giorno di mercato e sono arrivato qui. Cosa non è andato alla Juventus? Domanda difficile, non saprei cosa rispondere. Ognuno però fa le sue scelte, e io ho preso la mia di venire qui a Firenze. Allegri mi ha dato i consigli che mi avrebbe dato un padre, mi ha aiutato a scegliere“.

Ha poi parlato delle sue aspettative in viola: “Cosa mi aspetto da questa avventura a Firenze? Non mi sono fatto molte aspettative. So solo che la città è bellissima, e voglio fare più punti possibile per Firenze e per la squadra”.

Fiorentina, Fagioli: “Kean? Tutti vorrebbero fare come lui”

Ha poi parlato di Kean, passato anche lui nella sessione di mercato estiva alla Fiorentina: “Tutti vorrebbero fare come sta facendo lui. So che sta lavorando duramente, è mio amico da quando sono piccolo. La mia opportunità deve essere quella di tornare a giocare”.

Infine, ha chiuso così la sua intervista: “Nazionale? Tornarci è il mio obiettivo. Qui c’è il ragazzo di tutti i giorni. Timido, semplice, ma con gran voglia di fare in questa stagione”.