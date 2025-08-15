Fiorentina, Fagioli: “Sono convinto che potremo fare grandi cose”

Dagli obiettivi stagionali della Fiorentina fino a Pioli: le parole di Nicolò Fagioli a Sky Sport.

Nicolò Fagioli torna a parlare della Fiorentina e degli obiettivi del club a Sky Sport in vista della nuova stagione che si aprirà con la sfida in Conference League contro il Polissya in Conference League il prossimo 21 agosto.

Seguirà poi la prima di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 24 agosto alle 18:30.

“Deve essere una stagione con grandi ambizioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Sono convinto che potremo fare grandi cose“, ha esordito Fagioli parlando degli obiettivi stagionali.

Su Pioli poi ha spiegato: “Si è presentato benissimo alla squadra, ha dettato da subito le regole e le ambizioni che deve avere la Fiorentina. In campo guarda il minimo dettaglio, mi elogia e mi riprende quando sbaglio. La Fiorentina di quest’anno sarà affascinante. Vuole che si faccia tutto alla massima velocità sia andando in avanti sia tornando in fase difensiva. Tutto con grande intensità“.

Fiorentina, le parole di Fagioli

Fagioli ha poi commentato l’arrivo a Firenze: “Mi sono trovato subito alla grande. Ovunque vado vedo quanto la gente ama la Fiorentina“.

Infine, sull’importanza della Conference ha dichiarato: “Il mister ce lo sta facendo capire. Dice sempre che dobbiamo arrivare bene alla prima partita, che è il 21 (agosto, ndr), e dobbiamo mettere la Conference come obiettivo. Questa partita sarà importantissima“.