Fiorentina, ultimi dettagli per Fabbian: Sohm al Bologna
La Fiorentina è ai dettagli per chiudere Giovanni Fabbian del Bologna: Sohm verso la squadra rossoblù
Come anticipato da venerdì, la Fiorentina sta definendo gli ultimi dettagli per Giovanni Fabbian. Prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista classe 2003.
Sohm invece in direzione Bologna: prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista svizzero è stata la chiave per sbloccare la trattativa tra la squadra di Vanoli e quella di Vincenzo Italiano.