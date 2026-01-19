Fiorentina-Fabbian in chiusura: le cifre dell’operazione
Fiorentina e Bologna stanno definendo i termini dei pagamenti per Giovanni Fabbian, che arriva in viola in prestito con obbligo di riscatto
Giovanni Fabbian è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, il centrocampista viola Sohm è stato la chiave per sbloccare l’operazione con il Bologna: lo svizzero va verso il club rossoblù.
I viola stanno definendo gli ultimi termini dei pagamenti per l’arrivo di Fabbian, che si trasferisce in prestito per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 13 e legato alla salvezza, oltre a 1,5 milioni di bonus.
La squadra di Vanoli, come anticipato dai giorni scorsi, si avvicina sempre di più a un nuovo arrivo dopo quelli di Solomon, Brescianini e Harrison.