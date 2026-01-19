Fiorentina, previsti nuovi contatti per Fabbian

La Fiorentina continua a lavorare per Giovanni Fabbian: i dettagli

Anche dopo la vittoria per 2-1 in trasferta contro il Bologna – che per la prima volta fa uscire la Fiorentina dalla zona retrocessione – la dirigenza viola non si ferma.

Proprio all’indomani della sfida contro i rossoblù, sono previsti nuovi contatti per cercare di portare Giovanni Fabbian a Firenze.

Proprio il centrocampista classe 2003 è entrato al 46′ della sfida, segnando anche il gol del definitivo 1-2 all’88° minuto. Motivo per cui Vincenzo Italiano nel post partita ha commentato: “Secondo me è una questione sua con la società. Da parte mia il suo utilizzo è costante e lo vedete. Oggi è entrato e stava per fare doppietta. È un piacere allenarlo, ma non dipende da me“.

La dirigenza, dunque, continua a lavorare e sono infatti previsti nuovi contatti anche nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026.