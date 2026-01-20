Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, Fabbian è arrivato alla Clinica Fanfani per le visite mediche | FOTO e VIDEO

Gianluca Di Marzio 20 Gennaio 2026

Le immagini dell’arrivo alla Clinica Fanfani di Giovanni Fabbian

La Fiorentina si prepara ad accogliere il quarto acquisto del calciomercato di gennaio.

Dopo aver ufficializzato Solomon, Brescianini e Harrison, i Viola proseguiranno la seconda parte di stagione insieme anche a Giovanni Fabbian.

Il centrocampista classe 2003 arriva dal Bologna con la formula del prestito oneroso (1 milione), più 13 per l’obbligo di riscatto in caso di salvezza e 1.5 di bonus.

Nella serata di martedì 20 gennaio Fabbian è arrivato alla Clinica Fanfani per svolgere le visite mediche, prima di iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

 

