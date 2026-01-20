Fiorentina, Fabbian è arrivato alla Clinica Fanfani per le visite mediche | FOTO e VIDEO
Le immagini dell’arrivo alla Clinica Fanfani di Giovanni Fabbian
La Fiorentina si prepara ad accogliere il quarto acquisto del calciomercato di gennaio.
Dopo aver ufficializzato Solomon, Brescianini e Harrison, i Viola proseguiranno la seconda parte di stagione insieme anche a Giovanni Fabbian.
Il centrocampista classe 2003 arriva dal Bologna con la formula del prestito oneroso (1 milione), più 13 per l’obbligo di riscatto in caso di salvezza e 1.5 di bonus.
Nella serata di martedì 20 gennaio Fabbian è arrivato alla Clinica Fanfani per svolgere le visite mediche, prima di iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.
