È fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04: lascerà l’Italia in giornata, poi visite in Germania

“Il Cigno di Sarajevo” Edin Dzeko lascia l’Italia e più precisamente la Fiorentina. Dopo il suo arrivo in estate, termina già il suo percorso in viola.

Conteso tra Paris FC e Schalke 04, alla fine il bosniaco ex Inter e Roma ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg.

Trasferimento a titolo definitivo e un contratto di sei mesi per lui. Una decisione dettata anche dalla piazza passionale e dall’ambiente già noto. Da sottolineare anche il lavoro svolto da Alessandro Lucci, che è riuscito a trovare la soluzione tra i club per il trasferimento.

Già nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, Dzeko lascerà Firenze e volerà in Germania. Giovedì, poi, sosterrà le visite mediche con lo Schalke prima di iniziare un nuovo capitolo della sua vincente carriera.