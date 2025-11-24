Primo contatto tra le parti per il rinnovo di Dodo con la Fiorentina: i dettagli

Dopo mesi di silenzio in cui non erano stati registrati passi avanti, adesso la Fiorentina e Dodo sono tornati a parlare per quanto riguarda un possibile rinnovo di contratto.

Più nello specifico, nelle ultime ore c’è stato un primo contatto tra l’entourage del brasiliano e il direttore sportivo Roberto Goretti.

Adesso, dunque, si proverà a raggiungere un accordo per il prolungamento contrattuale e le parti sono in contatto, ovviamente con il benestare del giocatore.

In questa stagione, il brasiliano ha disputato finora 12 partite da titolare su 12 in Serie A e anche 3 presenze – di cui 2 dal 1′ in Conference League -, senza però trovare gol o assist.