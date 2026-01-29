Fiorentina-Disasi, la trattativa non si sblocca: al momento il francese non apre al trasferimento

Borges, Porto

Non si sblocca l’operazione Disasi per la Fiorentina: il difensore preferisce rimanere in Premier League

La Fiorentina continua a cercare un difensore centrale da regalare a Paolo Vanoli, e un nome forte continua a essere quello di Axel Disasi.

L’operazione, però, non si sblocca perché al momento il giocatore non ha dato un’apertura al trasferimento in maglia viola: il francese preferisce infatti rimanere in Premier League – e più nello specifico a Londra.

Nel frattempo, la Fiorentina è chiamata a reagire in un momento alquanto delicato della stagione. La squadra è pienamente coinvolta nella lotta per la salvezza e l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata martedì scorso contro il Como, ha reso ancora più urgente la necessità di rimettersi in carreggiata in campionato.

Il mercato in questo senso, potrebbe rappresentare un fattore chiave e l’arrivo di un nuovo difensore resta una priorità. Vedremo se la dirigenza viola riuscirà a regalare a Paolo Vanoli un rinforzo fondamentale in vista della seconda parte di stagione.