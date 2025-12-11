Paolo Vanoli, allenatore Fiorentina

Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Dinamo Kiev

Periodo di crisi senza fine per la Fiorentina, che continua a mancare l’appuntamento con la vittoria in campionato. Le uniche vittorie stagionali della viola fin qui sono arrivate in Conference League, ma nell’ultimo periodo anche in Europa la situazione si è complicata.

Kean e compagni hanno infatti perso le ultime due partite della League Phase contro Mainz e AEK Atene, vedendo complicarsi la situazione in ottica qualificazione al turno successivo.

L’obiettivo, dunque, è tornare a far punti già oggi nella sfida contro la Dinamo Kiev. A pochi minuti dal calcio d’inizio, l’allenatore Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Non ci possiamo permettere di pensare alla partita contro il Verona, stasera per noi è fondamentale. Dobbiamo arrivare alla vittoria, serve per riottenere autostima” le sue parole.

Fiorentina, le parole di Vanoli

Sulla scelta di Edin Dzeko come capitano: “Penso che se lo meriti, lo ha dimostrato anche quando è andato dai tifosi. Ci sono più capitani all’interno dello spogliatoio, lo ha detto anche Ranieri nella conferenza stampa di ieri”.

Vanoli ha anche parlato delle dichiarazioni di Commisso: “Bisogna solo ringraziare il presidente, perché da quando sono arrivato è sempre stato vicino anche se non può fare questo lungo viaggio. Sono parole di grande responsabilità, in questi giorni abbiamo parlato di tutto e adesso conta il campo”.

Paolo Vanoli (imago)

Infine: “In questi anni in cui ho iniziato ad allenare ho sempre dimostrato tanta voglia, però a volte la coperta è corta. In questo momento l’atteggiamento è la cosa più importante. Per quanto riguarda il sistema di gioco è normale che io sono cresciuto con il 3-5-2, ma anche l’anno scorso ho cambiato. In questa squadra mancano esterni offensivi, però ce l’ho in testa e magari si può vedere in futuro cosa potrà cambiare”.