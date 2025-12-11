Fiorentina-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Vanoli e Kostyuk sui 22 titolari che scenderanno in campo per Fiorentina-Dinamo Kiev.

Tutto pronto all’Artemio Franchi dove Fiorentina e Dinamo Kiev stanno per scendere in campo in questa quinta giornata di Conference League.

La Fiorentina ha il compito di dimostrare qualcosa al proprio pubblico: l’ultimo posto in campionato e un calo di rendimento anche in chiave europea, hanno creato un certo malumore tra la tifoseria viola. Kean e compagni sono chiamati a una grande prova contro il club ucraino.

Anche per questo match Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Fagioli, Fazzini, Gosens e Lamptey.

Di seguito le scelte di Vanoli e Kostyuk.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Dinamo Kiev

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi-Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Mandragora, Gudmundsson, Pablo Marì, Kospo, Kouadio, Parisi, Piccoli, Kouamé

DINAMO KIEV (4-3-3): Nescheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Pikhalonok, Mykhalienko, Shaparenko; Voloshyn, Guerrero, Kabalev. Allenatore: Igor Kostyuk

A disposizione: Morgun, Ihnatenko, Vivcharenko, Yatsyk, Yarmolenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Ogundana, Karavaiev, Mykhavko, Blănuțăon

Moise Kean, giocatore Fiorentina[/caption]

Dove vedere la partita in tv e streaming

Fiorentina e Dinamo Kiev scenderanno in campo all’Artemio Franchi alle ore 18:45. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Uno o su Sky Sport Hd.