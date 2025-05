Fiorentina, adesso è ufficiale: De Gea rinnova fino al 2028

David De Gea continua con la Fiorentina: ufficiale il rinnovo fino al 2028

Come anticipato in giornata, dopo 42 presenze tra campionato e coppe nella stagione 2024/2025, ben 11 clean sheet e la qualificazione alla prossima Conference League, David De Gea rinnova con la Fiorentina.

Il portiere spagnolo, arrivato in Toscana dopo essere rimasto svincolato a lungo dopo l’addio al Manchester United, continuerà dunque a difendere la porta della Viola.

Per lui contratto fino al 30 giugno 2028, in attesa di capire chi sarà l’allenatore della Fiorentina nella prossima stagione, visto l’addio di Raffaele Palladino raccontato nelle ultime ore in anteprima.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della società del presidente Rocco Commisso.

Fiorentina, il comunicato sul rinnovo di De Gea

“ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore David De Gea al Club viola fino al 30 giugno 2028“.

“David De Gea, arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, dopo una carriera divisa tra Atletico Madrid e Manchester United, ha scelto pertanto di continuare il suo percorso in maglia gigliata dopo una stagione, la scorsa, in cui ha difeso la porta della Fiorentina in 42 occasioni, ottenendo 11 clean sheet“.