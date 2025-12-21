La scelta particolare della Fiorentina per la gara contro l’Udinese

Si era parlato di possibili cambiamenti per la Fiorentina per la gara contro l’Udinese e in parte qualcosa si è visto ancora prima di scendere il campo.

In primis per il modulo, che non è il solito 3-5-2 ma un 4-3-3 finora mai visto. Ma soprattutto per il giocatore che indosserà la fascia di capitano.

Questa sarà sul braccio di David De Gea e non del capitano ufficiale Luca Ranieri, che risulta solo vice nella distinta ufficiale.

Come detto da Vanessa Leonardi di Sky Sport, però, potrebbe non trattarsi di una scelta definitiva. Infatti, potrebbe essere una decisione di Vanoli e della squadra per dare fiducia al portiere in un momento non facile per lui e per tutta la squadra.

Non solo il capitano: la novità tattica della Fiorentina

Se leggendo la distinta ci si poteva aspettare il classico 3-5-2, Vanoli ha sorpreso tutti per l’assetto della sua squadra in campo. Infatti, l’allenatore ha scelto di no schierarsi a specchio rispetto all’Udinese, ma di proporre un 4-3-3 inedito.

A cambiare è la posizione di Parisi, che gioca alto, praticamente da esterno offensivo a destra. La difesa diventa così a 4, con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Ranieri.