Fiorentina-Cremonese, revocato un calcio di rigore a Piccoli: la ricostruzione

Cosa è successo durante il primo tempo del match tra Fiorentina e Cremonese, match valido per la diciottesima giornata di A.

Episodio che ha visto protagonista il VAR nel primo tempo del match tra Fiorentina e Cremonese.

Intorno al minuto 36 Piccoli viene atterrato da Baschirotto in area di rigore e la decisione da campo del direttore di gara La Penna è quella di concedere il calcio di rigore.

Dopo qualche istante, però, il VAR richiama all’OFR l’arbitro che rivedendo quanto accaduto revoca la decisione punendo invece il fallo di Piccoli ai danni dell’ex difensore del Lecce. Il gioco è quindi ripreso con un calcio di punizione per la Cremonese.

Episodio che ha generato tensione nei minuti seguenti. Accenno di rissa tra Dodo e Payero prima e La Penna che ha dovuto allontanare due componenti delle panchine. Uno era Cavalletto, vice di Vanoli.