Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Nicola per Fiorentina-Cremonese, gara valida per la 18ª giornata di Serie A
Quella tra Fiorentina e Cremonese è una sfida tra due squadre che occupano alla 18ª giornata due posizioni di classifica inaspettate rispetto agli obiettivi di inizio stagione.
Da una parte i viola sono ancora ultimi con nove punti, con una sola vittoria arrivata in campionato.
Dall’altra i grigiorossi sono ben lontani dalle zone calde della classifica grazie ai 21 punti conquistati e il dodicesimo posto nella graduatoria della Serie A.
Entrambe andranno però a caccia dei tre punti: queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match delle 15.
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cremonese
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
A disposizione: Fortini, Gosens, Kean, Kospo, Kouadio, Kouame, Lezzerini, Mari, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon, Viti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
A disposizione: Bianchetti, Ceccherini, Faye, Floriani, Grassi, Johnsen, Lordkipanidze, Moumbagna, Nava, Sanabria, Silvestri, Valoti, Vazquez, Zerbin.
Dove vedere la gara in tv e streaming
Il match tra Fiorentina e Cremonese, in programma per domenica 4 gennaio alle 15, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.
Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su Dazn, oltre che su Dazn 1 al canale 214 per gli abbonati Sky dedicati.