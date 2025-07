Fiorentina, i convocati per il raduno al Viola Park

I convocati di Stefano Pioli per il ritiro della Fiorentina al Viola Park: la squadra sarà al lavoro dal 14 luglio

A Firenze ha inizio l’era Pioli 2.0. L’allenatore ex Al-Nassr è stato ufficializzato nei giorni scorsi, e sarà così alla guida della Fiorentina per il corso della stagione 2025/2026. Un emozionante ritorno per lui dopo la prima avventura nel 2017.

“C’è sicuramente emozione, perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me”, ha dichiarato Stefano Pioli ai canali ufficiali della Fiorentina. “Tornare a lavorare qui è una grande emozione, lo faccio con enorme piacere e grande senso di responsabilità. Siamo un grande club, abbiamo una città intera che ci sostiene” (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

A partire da domani – 14 luglio -, la squadra si ritroverà al Viola Park per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.

La società viola tramite un comunicato ufficiale ha poi reso nota la lista dei nomi che prenderanno parte al raduno della squadra.

Fiorentina, i convocati per il raduno viola

Antonin BARÁK, Lucas BELTRÁN, Alessandro BIANCO, Pietro COMUZZO, Domilson CORDEIRO DOS SANTOS, David DE GEA QUINTANA, Edin DZEKO, Nicolò FAGIOLI, Jacopo FAZZINI, Niccolò FORTINI, Robin Everardus GOSENS, Albert GUDMUNDSSON, Namitamo Jonathan IKONE, Gino INFANTINO, Moise Bioty KEAN, Kouakou Christian Michael KOUAME, Rolando MANDRAGORA, Pablo MARÍ VILLAR, Tommaso MARTINELLI, Cher NDOUR, Fabiano PARISI, Marin PONGRAČIĆ, Luca RANIERI, Michael Amir Junior RICHARDSON, Abdelhamid Sabiri, Riccardo SOTTIL, Pietro TERRACCIANO, Nicolas VALENTINI, Mattia VITI, Riccardo BRASCHI, Pietro LEONARDELLI, Bala Musah KEITA, Eddy Nda Konan KOUADIO.

Questi dunque i nomi che prenderanno parte al raduno viola. Tanti volti nuovi, come Dzeko e Viti. Entrambi arrivati nella corrente sessione di mercato. Risponde presente anche Gudmundsson e soprattutto Moise Kean. Il calciatore ex Juventus ha infatti detto “no” all’opportunità dell’Arabia e, al momento, resterà quindi a disposizione di Pioli e dei suoi compagni. Figura poi tra i convocati il nome di Pietro Terracciano, finito nei radar del Milan come possibile sostituto di Maignan. Prenderanno parte al raduno in un secondo momento invece Brekalo, Christensen e N’Zola. Quest’ultimo, di rientro dall’esperienza in prestito al Lens, è stato anche inserito nella lista dei nomi tra gli attaccanti che piacciono al Pisa.