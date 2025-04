I convocati di Raffaele Palladino per la semifinale di Conference League tra Betis e Fiorentina: torna Moise Kean

Per la Fiorentina di Raffaele Palladino si avvicina sempre di più la semifinale di Conference League contro il Betis.

La prima delle due sfide con gli spagnoli è in programma per giovedì 1 maggio alle ore 21:00, in contemporanea con l’altro incontro per le semifinali tra il Djurgarden e il Chelsea.

In vista dell’atteso match c’è però un grande ritorno per la Viola, con Moise Kean che torna nella lista dei convocati dopo un periodo di assenza. Palladino, dunque, potrà fare affidamento ai colpi da gol del suo bomber d’attacco.

Di seguito, la lista dei giocatori della Fiorentina per la gara d’andata contro il Betis.

Conference League, Kean torna tra i convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano;

Difensori: Comuzzo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri;

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Colpani, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Richardson;

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.