Fiorentina, quanti assenti: in Conference League con 8 Primavera in panchina

I convocati della Fiorentina per la sfida di Conference League contro lo Jagiellonia

Quante novità per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che si presenterà a Firenze con una rosa decimata. Una scelta a tratti obbligata e a tratti no, per l’allenatore ex Torino e Venezia.

Entrando nel dettaglio, infatti, saranno tantissimi gli indisponibili per la trasferta nel freddo norvegese. Ben otto i giocatori della Primavera convocati.

Una decisione legata anche al fatto che 96 ore dopo la sfida proprio contro lo Jagiellonia, in programma alle 21:00 di giovedì 19 dicembre, la Viola affronterà il Pisa in una sfida che può essere chiave per la salvezza in Serie A.

Da Solomon, assente per una sindrome influenzale, a David De Gea, fermato da una sub-lussazione al terzo dito della mano sinistra. Ma anche altri giocatori non convocati per scelta tecnica.

Fiorentina, i convocati per lo Jagiellonia

Come anticipato, infatti, sono assenti dai convocati De Gea, Kean, Dodo, Solomon, Gudmundsson (per infortunio) e anche Brescianini e Rugani non in lista UEFA. Di seguito tutti i convocati da Vanoli per Jagiellonia-Fiorentina.

I CONVOCATI: Balbo, Bertolini, Bonanno, Braschi, Comuzzo, Degli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Harrison, Kouadio, Leonardelli, Lezzerini, Magalotti, Mandragora, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Sadorri.