Conference League, il potenziale cammino della Fiorentina verso la finale

Inizia la fase finale della UEFA Conference League della Fiorentina di Raffaele Palladino: il potenziale cammino verso la finale di Wroklaw

L’urna di Nyon ha decretato chi affronterà la Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League. La Viola, giocherà infatti con il Panathinaikos (Leggi qui tutti gli accoppiamenti).

La Fiorentina ha concluso la fase di classifica al terzo posto alle spalle del Vitoria Guimaraes secondo e del Chelsea primo, e la voglia di rifarsi dopo le due finali perse consecutivamente sarà sicuramente elevata.

Nel tabellone, Palladino e i suoi sono stati inseriti nella parte sinistra, e hanno quindi anche conosciuto il potenziale cammino che potrebbe portarli verso la finale di Wroklaw in Polonia.

Di seguito, i possibili accoppiamenti nel cammino europeo della Fiorentina.

Fiorentina, il cammino in UEFA Conference League

Il cammino verso la finale di Wroklaw per la Fiorentina inizierà il 6 marzo, ossia quando Palladino e i suoi affronteranno la prima delle due sfide (andata e ritorno) contro i greci del Panathinaikos. Il ritorno resta in programma per il 13 dello stesso mese.

Dovesse arrivare ai quarti, la Fiorentina affronterà la vincente tra Celje e Lugano. Mentre, per le eventuali semifinali, l’avversaria sarà una tra Real Betis, Vitoria Guimaraes, Jagiellonia e Cercle Brugge. Per l’eventuale finale invece, una delle squadre presenti nella parte destra del tabellone. Ossia, una tra Copenaghen, Chelsea, Molde, Legia Varsavia, Pafos, Djurgarden, Borac e Rapid Vienna.

Il percorso

OTTAVI DI FINALE: Panathinaikos;

QUARTI DI FINALE: Celje/Lugano;

SEMIFINALE: Real Betis/Vitoria Guimaraes/Jagiellonia/Cercle Brugge;

FINALE: Copenaghen/Chelsea/Molde/Legia Varsavia/Pafos/Djurgarden/Borac/Rapid Vienna.