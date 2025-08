Pietro Comuzzo, Fiorentina (Imago)

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha raccontato un retroscena di mercato e non solo in un’intervista

“L’obiettivo sarebbe la Champions League, però valuteremo passo dopo passo”: la stagione della Fiorentina si apre con ambizioni tutt’altro che banali, ora che a Firenze è iniziata l’era di Stefano Pioli.

Parola di Pietro Comuzzo, difensore viola che nella scorsa stagione si è messo in mostra grazie a Palladino e quest’anno vuole confermarsi ad alti livelli.

Il centrale, che è stato vicinissimo a lasciare la Toscana per trasferirsi al Napoli lo scorso gennaio, ha espresso le proprie sensazioni in merito a quelle voci di mercato, parlando anche di quelli che sono i propri obiettivi per il futuro.

Ai microfoni di Radio Firenze Viola il classe 2005 ha dichiarato: “È successo tutto un po’ di fretta. Potevo aspettarmelo, ma è stato tutto veloce. Non ragionavo a quello che stava accadendo, nei giorni caldi ci pensavo tanto. Poi quando è finita la trattativa sono ripartito per la mia strada per continuare a dare il massimo per la mia squadra. Ho apprezzato il rinnovo con la viola, cerco di ricambiare in campo l’affetto nei miei confronti”.

Fiorentina, le parole di Comuzzo

Il difensore ha anche parlato di sogni e obiettivi personali: “Cercare di raggiungere la Nazionale, vincere qualche trofeo. Ogni mattina mi sveglio per dare il massimo e migliorare. Non vedo a lungo termine, cerco solo di migliorare giorno dopo giorno per arrivare a quegli obiettivi”.

E anche di quelli della squadra, ora che sta per prendere il via una nuova stagione: “L’asticella si è alzata, tramite anche il mister e acquisti importanti. Vogliamo fare meglio della stagione precedente, quindi magari alzare un trofeo e puntare a una coppa più importante. L’obiettivo sarebbe la Champions League, però lo valuteremo passo dopo passo”.