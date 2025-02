Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como, gara valida per la 25esima giornata di Serie A

La 25esima giornata di Serie A prosegue con Fiorentina–Como.

Gli uomini di Palladino sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter per 2-1, e vorranno in ogni modo rialzarsi per cercare di restare incollatu alle zone più alte e ambite del campionato.

Discorso leggermente diverso per il Como, che ha raccolto 4 sconfitte nelle ultime 5 di Serie A scivolando pericolosamente verso le zone più basse della classifica. Imperativo, per Fabregas e i suoi, ritrovare i 3 punti.

Di seguito, le formazioni ufficiali della partita.

Come arrivano le due squadre

Gli uomini allenati da Palladino arrivano alla sfida con i biancoblù a seguito del KO di San Siro contro l’Inter. Attualmente la Fiorentina occupa il 6° posto in classifica, con 42 punti.

Il Como non naviga invece in acque tranquille: 4 sono infatti le sconfitte nelle ultime 5, e lo spettro della zona retrocessione resta distante appena pochi punti. Al momento, Fabregas e i suoi si trovano al 16° posto in classifica, a +2 dal Parma 18°.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Parma

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo. All. Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Marì, Moreno, Colpani, Richardson, Ndour, Caprini, Parisi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Da Cunha, Paz, Strefezza; Diao. All. Cesc Fabregas

A disposizione: Vigorito, Reina, Kempf, Iovine, Cutrone, Douvikas, Jack, Ikonè, Engelhardt, Braunoder, Lesjak

