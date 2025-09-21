Le formazioni ufficiali schierate da Pioli e Fabregas per la sfida tra Fiorentina e Como.

Continua la quarta giornata di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Como. L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 all’Artemio Franchi di Firenze.

I padroni di casa si presentano al match dopo la sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’attacco influenzale avuto in settimana, Pioli ha recuperato Moise Kean che partirà titolare in attacco con Piccoli e Fazzini.

Gli ospiti invece arrivano a Firenze dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Squalificato Ramon, Diego Carlos è stato preferito a Goldaniga per sostituirlo al fianco di Kempf. In attacco Morata ha vinto il solito ballottaggio.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como.

Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Douvikas, Jesus Rodriguez, Moreno Perez, Baturina, Posch, Da Cunha, Addai, Cerri.

COMO: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kühn; Morata.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Solomon, Dzeko, Gudmundsson, Sabiri, Comuzzo, Villar, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Parisi.

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Fiorentina e Como, valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica 21 settembre alle 18, sarà visibile in tv su Sky Sport e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso Sky Go, NOW Tv e DAZN.