Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como

Martin Baturina

Le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Fabregas per Fiorentina-Como, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia

Allo Stadio Franchi, oggi, si delinea il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. Fiorentina e Como sono pronte a sfidarsi nell’ultimo ottavo, che definirà chi affronterà il Napoli al prossimo turno.

Dopo un weekend negativo, in cui è arrivata la sconfitta contro il Cagliari che è valsa il ritorno in zona retrocessione, la Viola vuole ritrovare il sorriso, ma sarà tutt’altro che facile. Vanoli dovrà fare anche a meno di Mandragora e Dodo: lombalgia per il primo e trauma contusivo alla coscia destra per il brasiliano.

Dall’altro lato c’è infatti un Como che, dal canto suo, ha stravinto per 6-0 contro il Torino rimanendo attaccato al treno per la Champions League e che è in un super momento di forma.

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio, sono state rese note le scelte ufficiali di formazione di Vanoli e Fabregas.

Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-5-1): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Harrison, Brescianini, Ndour, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Paolo Vanoli (IMAGO)

Dove vedere Fiorentina-Como in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Como, in programma alle ore 21 allo Stadio Franchi e valida per l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, sarà visibile su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.