Dal futuro di De Gea a quello di Gudmundsson: le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Intervistato da TGR Toscana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro del club viola.

“Ho sentito che qualcuno vorrebbe investire – ha esordito -. Io però non ho bisogno di nessuno e spero che anche ai fiorentini vada bene e piaccia così”.

Sulla vittoria per 1-2 contro il Celje: “Se avessimo vinto 2-0 sarebbe stato meglio, invece abbiamo fatto 2-1. Ora c’è il ritorno da giocare in casa nostra. Io ho visto un grandissimo De Gea, mi è piaciuto molto Folorunsho, ma la squadra in generale ha fatto un’ottima partita”.

Commisso ha poi parlato degli obiettivi della squadra per questo finale di stagione: “Spero che dopo l’Empoli avremo una buona situazione per capire dove siamo arrivati. I nostri obiettivi sono stati sempre gli stessi, fare meglio dell’anno passato. Credo che quest’anno ce la possiamo fare”.

Fiorentina, le parole di Commisso

Su Palladino: “Lui sa che gli voglio bene. Raffaele sta facendo un grandissimo lavoro. Gli abbiamo preso buoni giocatori a gennaio. Ora rimangono le ultime 7 partite, se dovesse fare bene è possibile che arrivi più in alto del settimo posto”.

Chiosa finale su Gudmundsson e De Gea: “Gudmundsson ha una situazione particolare a livello giudiziario in Islanda. Ma speriamo di poterlo tenere. De Gea? È un campione e si vede. Lo hanno mandato via e noi lo abbiamo preso. È ancora giovane, può fare qualche altro anno con noi“.