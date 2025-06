Le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul mercato dei viola e sulla situazione legata a Moise Kean

Tra le squadre più attive sul mercato in Italia c’è la Fiorentina. Proprio di questo aspetto ha parlato il presidente Rocco Commisso, dicendosi soddisfatto del lavoro fin qui svolto.

“Vogliamo una Fiorentina sempre più forte, avete visto gli acquisti che stiamo facendo…”, ha commentato il presidente dei viola al TGR Regionale toscano.

Al club, che sta per abbracciare Stefano Pioli in panchina dopo l’addio di Raffaele Palladino, stanno per legarsi anche Viti e Fazzini, rispettivamente dal Nizza e dall’Empoli.

Già ufficiali, invece, i riscatti di Fagioli e Gosens. Sulla situazione legata all’attaccante della Fiorentina Moise Kean, pezzo pregiato del mercato corteggiato da diversi club, Commisso ha infine commentato: “Moise? Io spero che resti con noi“.