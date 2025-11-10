Con una nota ufficiali la Fiorentina ha smentito le voci su una possibile cessione del club da parte di Rocco Commisso

Inizio di campionato molto complicato per la Fiorentina. I viola, infatti, sono arrivati alla terza pausa per le nazionali all’ultimo posto in classifica.

Nell’ultimo turno di campionato gli uomini di Vanoli, subentrato a Pioli venerdì scorso, hanno pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa di De Rossi.

Nella giornata di oggi, 10 novembre, tramite una nota ufficiale il presidente Rocco Commisso ha voluto smentire le voci su una possibile cessione del club viola.

Il patron americano ha voluto chiarire che il club non è mai stato e non è attualmente in vendita.

Le parole di Commisso

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA: “In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: ‘Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi“.

“Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita“.