Tutte le info sui biglietti di Fiorentina-Celje

La Fiorentina insegue la sua terza finale di Conference League consecutiva, dopo le ultime due perse contro West Ham e Olympiacos, per conquistare un trofeo che, come detto da Rocco Commisso, “sarebbe un regalo bellissimo per Firenze“.

Dopo aver battuto il Panathinaikos agli ottavi, il prossimo ostacolo per la viola sarà il Celje, squadra slovena che ha eliminato il Lugano nel turno precedente.

La squadra di Raffaele Palladino giocherà la partita di andata nella serata di giovedì 10 aprile, sul campo del Celje. Il ritorno è in programma all’Artemio Franchi per la settimana successiva, giovedì 17 aprile, alle 18:45.

Ma come acquistare i biglietti per la gara di ritorno? Di seguito tutte le info utili.

Biglietti Fiorentina-Celje, le fasi di vendita

Nella giornata di giovedì 3 aprile, la Fiorentina ha comunicato le date delle fasi di vendita per i biglietti per la partita. La prima fase è partita alle 15:00 proprio del 3 aprile e resterà aperta fino alle 11:59 del 7 aprile e sarà quella di prelazione per gli abbonati.

Dalle 15:00 del 7 aprile fino alle 23:59 del 16 aprile prosegue la vendita a prezzo di prelazione per gli abbonati, con la contemporanea apertura della vendita libera a prezzo intero. La terza fase sarà quella attiva il giorno della partita.

I prezzi dei biglietti

La Fiorentina non ha ancora reso noti i prezzi dei biglietti della fase di vendita libera.

La società, per il momento, ha annunciato solo le riduzioni per gli abbonati per la stagione di Serie A o per la League Phase di Conference League, oltre che per gli under 14.